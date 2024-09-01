За неделю еще 1,4 тыс жителей вывезены из Курской области

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МЧС: за неделю более 1,4 тыс. жителей Курской области уехали в безопасные районы

За семь дней более 1,4 тыс. жителей Курской области отправили в безопасные районы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

198 пунктов временного размещения (ПВР) находятся в 30 российских регионах. Там проживают 11,5 тыс. жителей Курской области, среди которых 3,5 тыс. детей.

Жителей российского приграничья централизованно отправляют в другие части РФ. Их распределяют по ПВР в Дагестане, Московской, Астраханской, Владимирской областях и других регионах.

За семь дней в Курскую область отправили 800 тонн гуманитарной помощи. Через портал государственных услуг приняли 17 тыс. заявок на получение выплат. Суммарно за все время попытки вторжения ВСУ в приграничную зону, деньги получили 80 тыс. россиян на сумму 1 млрд рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ РФ на нападение Украины на приграничье уже происходит. Он будет продолжен.