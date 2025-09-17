За 5 лет на ветеринарные вакцины и средства диагностики выделили более 17 млрд рубелей

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел заседание постоянно действующей правительственной противоэпизоотической комиссии. В мероприятии приняли участие руководство Минсельхоза России, Минприроды России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, других профильных ведомств, а также представители регионов, сообщила пресс-служба Правительства России.

«Эпизоотическое благополучие — это залог устойчивого развития российского животноводства. Работа по его обеспечению выстраивается по всей вертикали. На закупку вакцин и средств диагностики в 2025 году Правительство России направило регионам 4,2 миллиарда рублей. Причем финансирование данного направления планомерно растет, и совокупно за пять лет выделено уже свыше 17 миллиардов рублей», — сказал Дмитрий Патрушев.

Заместитель Председателя Правительства России сообщил, что для минимизации рисков возникновения очагов заболеваний должен быть обеспечен постоянный мониторинг обстановки в дикой фауне и личных подсобных хозяйствах.

Вице-премьер подчеркнул, что на улучшение ветеринарного благополучия направлен отдельный федеральный проект национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На федеральном уровне предоставлен весь необходимый инструментарий для обеспечения эпизоотического благополучия, в том числе методические рекомендации для регионов, а на площадке Комиссии принимаются решения по совершенствованию регулирования отрасли. В частности, был переиздан план ветеринарной безопасности, который предусматривает порядок действий для профилактики, а также в случае возникновения болезней животных. Приоритетной задачей остается системное наращивание эффективности деятельности Госветслужб.

По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил своевременно обеспечивать профилактические меры по предотвращения вспышек заболеваний. Вице-премьер также обратил внимание глав регионов на необходимость качественного учета поголовья сельскохозяйственных животных.