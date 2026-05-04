Yle: Финляндия не сбила залетевшие в страну дроны из-за близости к границе РФ

Финляндия решила не сбивать дроны, которые пересекли ее границу, из-за их близкого расположения к государственной границе России, сообщает местный телерадиовещатель Yle . Yle

«В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государства», — говорится в заявлении пресс-службы финских сил обороны.

В Yle добавили, что финские вооруженные силы зафиксировали вторжение в воздушное пространство страны, но не предприняли никаких действий для уничтожения беспилотников.

С конца марта в Финляндии зафиксированы случаи нарушения границы украинскими беспилотниками. Правительство страны направит пограничной охране 44 млн евро для противодействия дронам. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил недовольство после нарушения воздушного пространства страны БПЛА Украины.

