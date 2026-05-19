XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ пройдет 21 мая

21 мая на площадке «ВТБ Арены» состоится XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ, которая свяжет между собой самые разные регионы России. В Год единства народов России одним из центральных визуальных символов шоу станет карта Российской Федерации, сложенная из десятков городов — больших и маленьких, северных и южных, разделенных тысячами километров, но соединенных единой музыкальной культурой, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

На протяжении всего события по периметру зала на экранах в формате бегущих строк будут сменять друг друга названия российских городов. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Якутск, Грозный, Махачкала, Красноярск, Иркутск, Чита, Анадырь, Йошкар-Ола, Норильск, Дербент, Тобольск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Владикавказ, Уфа, Самара, Хабаровск, Магадан, Архангельск, Мурманск, Чебоксары, Улан-Удэ, Нальчик, Сочи, Псков и другие — охват премии распространится на всю территорию страны, акцентируя ее масштаб и многонациональное наследие.

Визуальное решение церемонии воплотит ключевую мысль концепции этого года: несмотря на расстояния и культурные отличия, всех жителей России связывает общее музыкальное поле. «Музыка здесь остается языком, понятным миллионам людей, а телеканал РУ.ТВ уже 20 лет звучит в унисон со всей страной».

Особым смысловым элементом декора станет вип-зона, где расположатся звездные гости вечера. Пространство между диванами оформят флажками с названиями городов — малой родины артистов, задействованных в премии. Эти флажки станут знаком того, насколько многолика и разнообразна сегодняшняя российская музыкальная сцена и сколь прочно она сплетена с разными уголками нашей необъятной территории.

В день проведения церемонии «ВТБ Арена» превратится в целостное культурное пространство, где будет место каждому региону и каждому народу России. «Концепция шоу подчеркивает, что сила нашей страны — в ее многообразии, а музыка остается тем, что способно объединять людей вне зависимости от национальности, традиций и расстояний».

Вести XV Русскую Музыкальную Премию телеканала РУ.ТВ будут Филипп Киркоров, Елена Север, Александр Ревва, Клава Кока, Иосиф Пригожин и Ида Галич.