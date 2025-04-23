Wildberries заблокировал продажу крема La Roche-Posay со следами бензола

Wildberries заблокировал продажи крема La Roche-Posay на маркетплейсе после проверки на фоне сообщений о следах бензола, обнаруженных в продукции, сообщает ТАСС .

Ранее издание The Business of Fashion писало, что в креме для ухода за кожей La Roche-Posay обнаружили ядовитый канцероген бензол, который может вызывать рак. La Roche-Posay входит в концерн L’Oréal. По данным агентства Bloomberg, компания отозвала из продажи партию крема Effaclar Duo бренда La Roche-Posay.

«Wildberries уделяет большое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе. Мы проводим регулярный мониторинг онлайн-витрины на предмет наличия на площадке запрещенных товаров», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

В Wildberries добавили, что компания получила письмо от Роспотребнадзора и по результатам внутренней проверки приняла решение заблокировать продажи опасного крема для ухода за кожей на маркетплейсе.