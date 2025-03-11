Ядовитый бензол нашли в популярном креме La Roche-Posay

В креме для ухода за кожей La Roche-Posay обнаружили вещество, которое может вызывать рак. Косметическое средство до сих пор продается в российских магазинах, сообщает The Business of Fashion .

Оказалось, что в креме содержится ядовитый канцероген бензол. Компании пришлось в срочном порядке отзывать всю линейку в США.

При этом на полках в российских магазинах и аптеках крем все еще выставлен. Он находится в свободной продаже. La Roche-Posay входит в концерн L’Oréal. Косметика бренда производится во Франции.

Ранее высокое содержание бензола нашли также в кремах компаний Clinique и Clearasil.

Между тем врач-дерматолог предупредила об опасности использования пробников в магазинах косметики. Тестеры могут содержать в себе опасные бактерии, вирусы и грибки.