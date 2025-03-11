Герпес и лишай: чем можно заразиться от пробников косметики в магазинах

Врач дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева предупредила об опасности использования пробников в магазинах косметики, так как зачастую это рассадник инфекций, сообщает Газета.ru .

Косметические тестеры могут содержать опасные бактерии, вирусы и грибки, которыми легко заразиться через кожу и слизистые. Ведь к пробникам прикасаются тысячи людей, оставляя следы своей микрофлоры, отметила медик.

Так, вирус простого герпеса активен около суток — им можно заразиться через аппликатор, а грибки могут жить на кистях и косметике несколько недель.

«Даже если женина наносит помаду или тональный крем не на лицо, риск заразиться сохраняется», — предупредила Филева.

Например, если вы попробовали помаду на руке, а потом коснулись губ или потерли глаза, инфекция может попасть на слизистую и начать размножаться, пояснила она.

Инфекции также могут проникнуть в организм через микротрещины на коже, царапины или заусенцы, вызывая воспаление, зуд или нагноение.

Так, через помады, блески для губ и тональные крема можно заразиться кандидозом, который вызывают грибки рода Candida, а через кисти, спонжи и пудру — стригущим лишаем.

Также после использования пробников могут появиться бородавки, которые возникают из-за вируса папилломы человека. Через тестеры теней, туши и подводок возможно заразиться конъюктивитом, который вызывают аденовирусы и энтеровирусы.

По словам врача, в зоне повышенного риска — люди с ослабленным иммунитетом, однако от этого не застрахован никто. Поэтому пробовать косметические средства лучше на салфетке, посоветовала специалист.