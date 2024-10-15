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Взрывчатку под машиной на Большой Ордынке в Москве не обнаружили

Силовики не обнаружили взрывчатку в пакете, найденном под припаркованным автомобилем на Большой Ордынке в центре Москвы, сообщает РИА Новости .

Пакет лежал под машиной. В нем находился подозрительный предмет. На место обнаружения вызвали саперов и кинологов.

Затем специалисты определили, что в пакете была пустая картонная коробка. Выяснилось, что она не представляет угрозы. Таким образом, информация о подозрительном предмете не подтвердилась.

Ранее Большую Ордынку в Москве частично перекрыли из-за подозрительного предмета, который обнаружили под автомобилем. Потенциально опасная зона была оцеплена.