Рост зарплат в общепите: сколько сейчас зарабатывают официанты?

«Авито Работа»: зарплаты в российском общепите выросли на 24% за год

В первой половине 2025 года средние зарплатные предложения в сфере кафе и ресторанов увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65 088 рублей в месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».

Как уточнили аналитики, сильнее всего выросли зарплатные предложения для официантов — сразу на 56% за год. В среднем им предлагают 103 547 рублей в месяц, не считая чаевых и процентов с выручки. При этом окончательный доход зависит от графика, количества смен, сезонности и региона.

Средняя зарплата помощников официанта увеличилась на 22% и составила 58 359 рублей. У хостес — рост на 16%, до 58 231 рубля. Также отмечен рост доходов у бариста (60 963 рубля) и барменов (66 217 рублей).

Рост зарплат отмечается и среди сотрудников кухни. Так, зарплатные предложения для пекарей выросли на 54% и достигли 65 582 рублей в месяц. У мясников — рост на 34%, до 82 513 рублей. Поварам предлагают в среднем 70 490 рублей (+18%), кондитерам — 65 828 рублей (+15%), а су-шефам — 99 295 рублей (+10%).

«Зарплаты в общепите растут комплексно — как у работников зала, так и у кухонного персонала. Официанты, пекари, повара и бармены теперь получают предложения на 20-50% выше, чем год назад. Такой рост связан с активным развитием отрасли: открываются новые заведения, расширяются сети, появляются премиальные проекты. Это создает повышенный спрос на квалифицированные кадры», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Он уточнил, что при этом работодатели готовы платить больше за профессионалов, понимая, что качество кухни и уровень сервиса напрямую влияют на успех заведения.