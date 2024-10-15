Большую Ордынку в Москве частично перекрыли из-за подозрительного предмета
РИА Новости: движение перекрыто в центре Москвы из-за подозрительного предмета
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Автомобильное движение в районе Большой Ордынки в столице временно перекрыли. Около автомобиля был найден подозрительный предмет, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Движение перекрыли после того, как силовикам передали информацию о странной вещи. Потенциально опасную зону оцепили.
На территории происшествия трудятся работники полиции.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы разминируют снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия отправлены саперы.