Большую Ордынку в Москве частично перекрыли из-за подозрительного предмета

РИА Новости: движение перекрыто в центре Москвы из-за подозрительного предмета
Транспорт

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Автомобильное движение в районе Большой Ордынки в столице временно перекрыли. Около автомобиля был найден подозрительный предмет, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Движение перекрыли после того, как силовикам передали информацию о странной вещи. Потенциально опасную зону оцепили.

На территории происшествия трудятся работники полиции.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы разминируют снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия отправлены саперы.