Один человек погиб в результате взрыва в доме в Новосибирской области
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В поселке Красный Яр Новосибирской области сотрудники МЧС разбирают обрушенные конструкции дома, где произошел взрыв газа, под завалами могут находиться два человека, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Как сообщает ТАСС, по данным Минздрава Новосибирской области, погиб один человек.
Хлопок газовоздушной смеси случился в среду утром в многоквартирном доме в поселке Красный Яр. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее взрыв прогремел в жилом многоэтажном здании в центре Курска. Был ранен один человек.