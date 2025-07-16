Вывеску сняли с концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт

С фасада подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта 2024 года произошел теракт, демонтировали вывеску, сообщает РИА Новости .

В данный момент строители занимаются остеклением фасада, следует из видео.

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале пройдет 21 июля в закрытом режиме. После этого определят дату рассмотрения дела по существу.

Ранее обвиняемые в своих показаниях подтвердили, что заказчиком преступления является Украина. Выяснилось, что трое исполнителей теракта в момент совершения преступления были под наркотиками: им якобы дали некую жидкость, после употребления которой те «общались с воинами Аллаха».

Теракт в красногорском концертном зале случился 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в помещение и стали хаотично расстреливать людей, пришедших на мероприятие, а потом подожгли здание. Погибли 146 человек.