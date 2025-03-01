Взрыв астероида 2024 YR4 будет в 20 раз мощнее Челябинского метеорита Общество сегодня в 15:16 Фото - © stockgiu/Freepik.com

Энерговыделение от взрыва в атмосфере Земли астероида 2024 YR4 может составить восемь мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это мощность детонации 20 метеоритов вроде челябинского, рассказал в интервью ТАСС астроном Леонид Еленин.

Согласно сделанным расчетам, астероид 2024 YR4 может приблизиться к планете 22 декабря 2032 года. В NASA оценивали риски его столкновения с Землей на уровне 3,1%. Еленин считает, что попадание астероида на Землю окажется «региональной катастрофой». 2024 YR4 опасен из-за высокого энерговыделения. Ранее научный журналист Робин Эндрюс сравнил падение астероида с ядерным ударом.