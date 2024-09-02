Вызов к директору и шалости: звезды поделились воспоминаниями про школьные годы

1 сентября в России отмечали День знаний, а 2 сентября дети пошли в школу. Звезды российского кино поделились воспоминаниями о своих школьных годах, сообщает Общественное Телевидение России .

Актриса сериала «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова сказала, что была внимательной ученицей, но никогда не гналась за высокими оценками.

«Я просто понимала, что нужно ходить в школу, нужно получать знания. Какие-то предметы нравились, какие-то просто отсиживала, потому что не мое. Математика — не мое, алгебра, геометрия — это не мое. Физкультура, литература, русский язык — мое. Все это очень любила», — рассказала она.

Актриса и комик Елена Борщева вспомнила забавную историю о том, как в 7 классе переписала сказку «Конек-горбунок» и пустила читать в классе. Из-за этого родителей будущей звезды экрана вызвали в школу.