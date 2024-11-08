Выставка захваченной в ДНР техники Украины и стран НАТО открылась в Махачкале

В Махачкале открылась выставка трофейной техники Украины и стран НАТО, которую захватили российские военнослужащие в ДНР, сообщает РЕН ТВ .

На выставке представлены такие вооружения, как американский Bradley, украинский танк «Булат», «Marder» производства Германии, БТР «Spartan» производства Великобритании, а также бронемашины из Швеции и Канады. Экспонаты доступны для осмотра посетителями мероприятия до 10 ноября.

Старт выставке дали председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов и врио командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков.

По словам Абдулмуслимова, захваченная техника — это доказательство успехов российской армии на полях сражений, героизма и мастерства отечественных военнослужащих, которые побеждают, уничтожая вооружения противника.

Ранее в День народного единства россиянам показали трофейную технику ВСУ. В трех регионах страны заработали выставки, куда желающие могут прийти и посмотреть на трофеи бойцов ВС РФ.