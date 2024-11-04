В День народного единства россиянам показали трофейную технику ВСУ

Вооруженные силы России продолжают успешно проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине и время от времени захватывают трофейную технику противника. В День народного единства в трех регионах страны заработали выставки, куда желающие могут прийти и посмотреть на трофеи бойцов ВС РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

В День народного единства — 4 ноября — выставки с трофейной техникой открыли свои двери для посетителей в Санкт-Петербурге, Самаре и в столице Ингушетии, городе Магасе. На трофейные образцы вражеской техники в Петербурге можно посмотреть на территории Музейно-выставочного центра с 4 по 28 ноября. Там представлены 22 экземпляра.

«В Самаре передвижная выставка трофейной техники НАТО представлена образцами, захваченной военнослужащими группировки войск „Центр“. <…> В Самаре выставка будет работать с 4 по 10 ноября, после чего отправится в другие регионы», — сообщили в Минобороны.

В Магасе посмотреть на трофейную технику можно будет еще пару дней. До 8 ноября экспозицию перевезут и откроют в Махачкале. На всех выставках трофейного вооружения и техники экскурсии для гостей проводят непосредственные участники СВО. Бойцы рассказывают о том, как та или иная техника была захвачена.