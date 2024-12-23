Выросло число погибших в ходе авиапроисшествий на нерегулярных рейсах

«Другие АП (авиапроисшествия) в 2024 году произошли при осуществлении нерегулярных рейсов, в том числе в ходе выполнения авиаработ, существенное число — на вертолетах. Количество погибших в ходе этих АП людей, выросло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в российской гражданской авиации во время регулярных полетов с самолетами массой более 5700 кг произошла одна авария без человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Из-за плохой погоды самолет быстро перестали искать с воздуха, но к поисково-спасательной операции подключили специалистов на снегоходах.