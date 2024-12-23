Выросло число погибших в ходе авиапроисшествий на нерегулярных рейсах
Росавиация проанализировала безопасность полетов в гражданской авиации России, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Другие АП (авиапроисшествия) в 2024 году произошли при осуществлении нерегулярных рейсов, в том числе в ходе выполнения авиаработ, существенное число — на вертолетах. Количество погибших в ходе этих АП людей, выросло», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году в российской гражданской авиации во время регулярных полетов с самолетами массой более 5700 кг произошла одна авария без человеческих жертв.
Ранее сообщалось, что Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Из-за плохой погоды самолет быстро перестали искать с воздуха, но к поисково-спасательной операции подключили специалистов на снегоходах.