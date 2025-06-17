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Выпускница в Балашихе получила 200 баллов на ЕГЭ по русскому и литературе

В подмосковном городском округе Балашиха был зафиксирован первый 200-балльный результат на Едином государственном экзамене в 2025 году. Столь успешно сдать ЕГЭ удалось ученице гимназии №3 Арине Атамановой, сообщает пресс-служба администрации.

Девушка получила по 100 баллов по литературе и русскому языку. Атаманова также занимается творчеством. Она успешно окончила художественную и музыкальную школы, победила в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Для ЕГЭ в Балашихе в 2025 году организовали 14 пунктов проведения экзаменов на базе школ. Для участия зарегистрировались 2,6 тыс. человек.

Среди предметов, которые можно выбрать, у учеников 11 классов наиболее популярны информатика, обществознание и английский язык.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что инфраструктура школ должна быть готова к 1 сентября.

«Прежде всего очень важно, чтобы 1 сентября, когда придут первоклашки, все, что прилегает к территориям (школ – ред.), было соответственно подготовлено», – сказал Воробьев.