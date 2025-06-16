Андрей Воробьев: вся инфраструктура школ должна быть готова к 1 сентября

Государственные экзамены для школьников подходят к концу и необходимо убедиться в том, что инфраструктура школ готова к 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«ЕГЭ подходит к завершению. Готовимся уже к выпускному вечеру — наши выпускники, там 9-й, 11-й класс. Прежде всего, очень важно, чтобы 1 сентября, когда придут первоклашки, все, что прилегает к территориям (школ – ред.), было, соответственно, подготовлено», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также он добавил, что та инфраструктура, которая важна для школ, должна соответствовать всем необходимым стандартам.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что в Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.