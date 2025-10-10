Выпущен экс-директор Театра сатиры Агаев в обмен на главу «Sputnik Азербайджан»

Бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева освободили в обмен на главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых после встречи президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает Mash .

Агаев был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его могли отправить в колонию на срок до 10 лет. Счета бывшего директора и его близких были арестованы.

Мужчина занимал пост директора Театра сатиры с 1992 по 2021 годы. Он подозревался в мошеннических схемах с авторскими правами на сценарии театральных постановок и шоу.

Ранее сообщалось, что исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, который до этого был задержан в Баку, выпустили на свободу. Переговоры по данному поводу проводились между помощниками президента.

Путин и Алиев встретились в таджикистанском Душанбе 9 октября. Президент России в том числе рассказал коллеге о деталях крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

