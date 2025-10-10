Главу «Sputnik Азербайджан» Картавых выпустили из-под ареста

Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, который до этого был задержан в Баку, выпущен на свободу. О подробностях переговоров спецкорреспонденту « Коммерсанта » Андрею Колесникову рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры велись между помощниками президента. Ушаков взаимодействовал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым.

Решение об освобождении принималось накануне встречи президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе. В РФ выпустили одного из задержанных азербайджанцев.

9 октября в Душанбе в Таджикистане прошла встреча Путина и Алиева. Президент РФ рассказал об обстоятельствах крушения самолета авиационной компании Azerbaijan Airlines (AZAL). В ответ азербайджанский коллега поблагодарил главу России за информацию и личное участие в расследовании причин авиакатастрофы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.