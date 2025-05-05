Выпил, похмелился: священник заявил, что длинные выходные вредны для россиян

Как отметил священнослужитель, в эти четыре праздничных выходных дня многие люди следуют принципу «вечером затарился, выпил, похмелился и так далее». Однако такое времяпрепровождение не сделает человека отдохнувшим перед рабочими буднями. Он предупредил, что алкоголь не дает отдыха.

«Пьянство вообще в любой день плохо, а если так проводить (праздничные – ред.) дни, то это даже уже не отдых. У нас сейчас 4 дня выходных — вечером затарился, выпил, похмелился и так далее», — добавил священник в эфире радио Sputnik.

Ранее отец Островский рассказал о том, что священникам и монахиням не нужно доверять безоговорочно. Их слова можно и нужно проверять.