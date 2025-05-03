Отец Островский порекомендовал не доверять безоговорочно священникам

Священникам и монахиням не нужно доверять безоговорочно. Произносимую ими информацию можно и нужно проверять, рассказал в эфире радио Sputnik отец Павел Островский.

Когда человек надевает подрясник, рясу, крест, это автоматически делает его в глазах людей авторитетным. Если прихожане видят такого человека, они считают, что он по умолчанию образованный, должен нести пример любви, рассказал Островский.

Когда священник что-либо говорит, люди автоматически верят на слово и дополнительно не проверяют факты. После этого в их жизни могут появляться различные проблемы, подчеркнул отец Павел.

Аналогичное касается и монахинь. Их, в отличие от священников, берут в монастыри без образования, рассказал Островский.

Ранее он рассказал, как появилась миссионерская поза. Это могло произойти из-за вмешательства в семейную жизнь со стороны ряда церквей в Средневековье.