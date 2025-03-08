Священник Островский рассказал, как появилась миссионерская поза

Принципиальная позиция церкви на сегодняшний день подчеркивает, что интимные отношения супругов — это их личное пространство, где они сами принимают решения, как вступать в близость. Вмешательство в эту сферу недопустимо, но миссионерская поза, скорее всего, появилась из-за такого вмешательства со стороны некоторых церквей в Средневековье, об этом рассказал священник Павел Островский в эфире радио Sputnik .

На провокационный вопрос аудитории о происхождении названия «миссионерская позиция» отец Павел Островский дал развернутый ответ.

Священник пояснил, что само понятие, вероятно, возникло в Средние века, когда некоторые церковные деятели пытались регулировать даже самые личные аспекты семейной жизни.

«И в тот момент, когда у нас появились всякие регламентации (я даже не рекомендую их читать, потому что там буквально куда целовать, куда прыгать и все остальное), наверное, тогда и появилось понятие „миссионерской позы“», — пояснил священник.

Предположительно, именно в Средние века укоренилось ошибочное представление о том, что физическая близость допустима лишь в простейшей форме и исключительно для продолжения рода, для зачатия детей, а все иное считалось греховным.