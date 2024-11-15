Выяснилось, на самом ли деле Кологривый отказывается летать на «Суперджетах»

Агент актера Никиты Кологривого Алла рассказала, что опубликованный в Сети райдер актера не соответствует действительности. В частности, то, что он отказывается летать на самолетах Superjet, является ложью, сообщает Инфо24 .

«Baza — это желтое издание. Оно сделало какой-то непонятный вброс. Я вообще не понимаю, как такая серьезная компания, как Ростех, может всерьез реагировать на вбросы желтой прессы, не проверяя информацию перед тем, как что-то публиковать», — отметила агент актера.

Недавно в Telegram-канале появилась информация о том, что Кологривый якобы заявлял в райдере о своем нежелании пользоваться самолетами Superjet. После того как Ростех узнал об этом, они организовали визит актера на завод, чтобы он мог ознакомиться с процессом производства этих воздушных судов.

Ранее Кологривый рассказал о съемках постельной сцены с Настасьей Самбурской.