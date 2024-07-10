«Не возбудился»: Кологривый рассказал, как снимался в постельной сцене с Самбурской

Актер Никита Кологривый рассказал, как проходили съемки откровенной сцены с Настасьей Самбурской, и отметил, что не возбудился во время работы, сообщает Кино Mail.ru .

Актер уточнил, что во время съемок постельных сцен партеры по киноплощадке не чувствуют друг к другу сексуальных позывов. Так, к примеру, Кологривый не возбудился во время совместной работы с Самбурской.

По словам актера, сексуальное желание не появляется из-за того, что рядом в этот момент находятся другие члены съемочной площадки, а режиссер дает указания, как правильно гладить актрису, куда девать руки. Порой такие сцены приходится переснимать по несколько раз. В этот момент актер больше думает не об интимности обстановки, а о том, как он выглядит.

Кологривый добавил, что в хорошем кино постельная сцена несет в себе определенный смысл. В момент съемок актер хочет добиться максимальной достоверности и думает, по какой причине и с какими чувствами его персонаж занимается интимом.

При этом артист уточнил, что постельные сцены ему не очень нравятся. Он предпочитает боевые и драматические.

Ранее стало известно, что Кологривый не выплатил налоговой службе 1,4 млн рублей. Артисту пришло уведомление из ФНС с просьбой погасить долг.