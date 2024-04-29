Актер Никита Кологривый должен налоговой 1,4 млн рублей

Российский актер Никита Кологривый не выплатил налоговой службе 1,4 млн рублей. Артисту уже пришло уведомление из ФНС с просьбой погасить долг, сообщает SHOT .

В случае, если Кологривый не погасит задолженность, налоговая служба может назначить ему штраф до 20% от суммы налога, наложить арест на банковский счет. Также артисту могут запретить выезжать заграницу.

Никита Кологривый в одном из своих интервью признался, что не умеет обращаться с деньгами и поэтому очень быстро все тратит. Он рассказал, что раньше денег никогда не было, поэтому он не умеет их копить или распределять.

Ранее пластический хирург Иван Володченков обратил внимание на внешность актера Никиты Кологривого. По словам врача, у скандального артиста — тяжелый тип строения мягких тканей лица, из-за чего с возрастом он столкнется с изменением передней части головы