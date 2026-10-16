Потеря свободы: как понять, что ребенок попал в опасное интернет-сообщество

Опасные интернет-сообщества могут маскироваться под игровые чаты, клубы по интересам и каналы о саморазвитии, сообщила РИАМО психолог, супервизор, исследователь психологического благополучия Ника Болзан.

«Ребенок отдаляется от друзей и семьи, забрасывает занятия, становится тревожным или раздражительным после общения в интернете, скрывает не только переписку, но и сам факт контакта. Могут ухудшиться сон, аппетит и успеваемость. В речи появляются жесткие лозунги, деление людей на „своих“ и „врагов“, оправдание насилия или самоповреждения», — рассказала Болзан.

Она добавила, что особенно тревожный признак — потеря подростком самостоятельности. В опасных сообществах участники могут испытывать давление, бояться отказаться от заданий или рассказать близким о происходящем.

«В практике меня особенно настораживает потеря свободы: ребенок не может не согласиться, отказаться от задания, выйти из группы или рассказать близким, что там происходит. Это часто отличает обычное увлечение от опасного влияния», — подчеркнула специалист.

При этом Болзан предостерегла от поспешных выводов. Научных данных о профилактике онлайн-радикализации пока недостаточно, поэтому отдельные признаки нельзя считать доказательством вовлечения ребенка в опасную группу.

Как родителям понять, что происходит

Психолог рекомендует начинать разговор без обвинений и угроз. Вместо допроса лучше рассказать подростку о замеченных изменениях и выразить беспокойство. Важно выяснить, что привлекает ребенка в сообществе, может ли он свободно его покинуть, требуют ли участники хранить секреты, отправлять деньги, фотографии или выполнять определенные задания.

«Не стоит высмеивать подростка, устраивать допрос или сразу отнимать телефон, если нет непосредственной угрозы. Сначала важно восстановить контакт и оценить безопасность», — пояснила Болзан.

Если ребенку угрожают, назначают тайные встречи или склоняют к насилию и самоповреждению, сохранить переписку и обратиться за профессиональной, а при непосредственной опасности — экстренной помощью, посоветовала эксперт.

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