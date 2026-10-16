Ефимов: на западе Москвы построят 3 здания для сотрудников полиции

На западе столицы в рамках программы «Безопасный город» запланировано возведение трех объектов для сотрудников органов внутренних дел. Здания появятся в районах Филевский Парк, Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Фото - © ОВД в районе Проспект Вернадского Фото - © ОВД в районе Проспект Вернадского Фото - © ОВД по адресу: Физкультурный проезд, дом 2, стр. 1 Филевский парк Фото - © ОВД по адресу: Физкультурный проезд, дом 2, стр. 1 Филевский парк

Он отметил, что три современных здания общей площадью более 17 тыс. кв. м будут возведены за счет средств Адресной инвестиционной программы.

«Создание такой инфраструктуры — важный шаг в укреплении городской системы безопасности и улучшении условий работы полицейских. В комплексах разместят служебные кабинеты, тиры для отработки стрелковых навыков, спортивные залы, а также зоны психологической разгрузки и комнаты отдыха. Сейчас ведется проектирование двух зданий, третий объект уже строится», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Объекты разместятся на улице Лобачевского в районе Проспект Вернадского, в Физкультурном проезде в районе Филевский Парк и на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, в районе Проспект Вернадского продолжается строительство здания для сотрудников полиции площадью почти 6,4 тыс. кв. метров. Строительство началось в апреле этого года. На данный момент специалисты приступили к устройству надземных этажей.

«Полностью завершить монолитные работы планируется до конца 2026 года. Внутренняя планировка объекта продумана с точки зрения функциональности и комфорта. В подземной части оборудуют стрелковую галерею на девять рубежей, спортивный зал с тренажерами площадью 253 кв. м и технические помещения. Также в здании разместят рабочие кабинеты, дежурную часть и конференц-зал на 120 мест», — отметил Александров.

Строительство административных объектов проходит под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Отличительной особенностью проекта станет специальное пространство в средней части здания — крытый внутренний двор с площадкой для построения личного состава. Территорию около объекта комплексно благоустроят. Здесь оборудуют воркаут-площадку и озелененную зону отдыха.