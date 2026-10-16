Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что украинцы не будут мириться с РФ, пока Владимир Зеленский у власти, последний должен был бы «принять крысиный яд», но слишком труслив.

«„Человек года“ и „новый Черчилль“ признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку», — отметил Медведев.

По его словам, европолитики сейчас уговаривают главу Украины запастись терпением и не злить Штаты, дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс. В Европе тоже ненавидят Трампа.

«Дядя дезинсектор злопамятен и не должен прощать тварь, которая стала одной из важных причин его поражения на выборах. И тут он будет прав. Ведь чем скорее сдохнут тифозные гниды, тем лучше будет эпидемиологическая ситуация в мире», — заключил зампред Совбеза.

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