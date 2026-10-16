Крупный пожар потушили на складе в Люберцах

В деревне Мотяково округа Люберцы пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее сообщалось о тушении открытого горения в деревне Мотяково.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установили, что горит складское помещение. Специалисты не допустили перехода огня на соседние здания. Ход тушения осложняла высокая пожарная нагрузка склада.

Из здания эвакуировали 15 человек. Предварительно, пострадавших в ЧП нет.

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