Выяснились неожиданные подробности развода Шнурова с четвертой женой

Известный артист Сергей Шнуров разводится со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой. Они были в браке шесть лет. За это время некогда творец-бунтарь превратился в интеллигента и тихоню. Судебное заседание по разводу назначено на 21 октября, сообщает kp.ru .

Шоумен Стас Барецкий обвинял Ольгу Абрамову в распаде группы «Ленинград».

«Группа была задорной, пьяной. Отморозками. Сейчас такой формат изжил себя. Жена взяла в руки финансовые дела, членов группы стало меньше», — отмечал он.

С 2020 года владелицей ООО «Ленинград-продакшн» стала именно Абрамова. Список запретов перед выступлениями был весьма внушительным. В документах было написано о том, что за трое суток до концерта, в дни репетиций, пресс-конференций и в дни проведения выступлений запрещено пить алкоголь. Были и другие пункты.

Помощница Шнурова Анастасия Кулигина, на которую Ольга написала заявление в полицию за похищение 5,5 млн рублей, отметила, что в семье Шнурова и Абрамовой не все было идеально. Мать девушки, получившей условный срок, заявила, что у дочери крупного уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова очень сложный характер и ведет она себя достаточно скрытно. Однако это касалось всей семьи Абрамовых — они были крайне закрытыми людьми.

Экс-участник «Ленинграда» отметил, что далее у Шнурова все будет только лучше.

«Он переосмысливает свою прошлую жизнь и начинает все заново. Ничего плохого, просто они исчерпали ресурс в совместной жизни, и им нужно идти дальше», — поделился Барецкий.

Он также добавил, что, возможно, группа «Ленинград» соберется золотым составом и даст концерты по России и за рубежом — «все будет, ждите сюрпризов, 100 процентов».