Выходной 14 февраля, но без презервативов: может ли сработать эта инициатива

Репродуктолог оценила идею сделать ежегодный выходной 14 февраля и запретить продажу презервативов в этот день.

«Статистика показывает: даже небольшое увеличение частоты половых контактов в фертильные дни повышает суммарный шанс на зачатие у здоровых пар. День всех влюбленных уже ассоциируется с интимной близостью — усиление этого эффекта через дополнительное свободное время может стимулировать естественное поведение, направленное на сближение», — сказала Ефремова.

По словам врача, запрет на продажу контрацептивов в этот день не отменяет их доступность до или после — речь идет лишь о кратковременном снижении барьеров для незапланированного, но не нежелательного зачатия.

«Многие пары, откладывающие решение о детях из-за рутины, стресса или нехватки времени, могут воспользоваться моментом, когда все — от атмосферы до законодательного „толчка“ — способствует близости без расчета», — отметила эксперт.

По словам репродуктолога, это не панацея, но в сочетании с другими мерами — поддержкой молодых семей, доступным жильем, репродуктивным консультированием — такой шаг может стать частью мягкой, но эффективной пронаталистской политики.

«Главное — не навязывать, а создавать условия, при которых рождение ребенка перестает быть ошибкой, а становится возможностью, которую люди готовы принять», — заключила врач.

14 февраля в мире празднуется День святого Валентина, или День всех влюбленных. В Западной Европе он стал широко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом.

