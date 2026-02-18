Выходите пораньше: 49% работодателей РФ одобряют трудоустройство подростков

Каждый второй работодатель в России одобряет трудоустройство подростков. При этом взрослые россияне признают, что раннее трудоустройство может оказать и негативное воздействие на школьников, сообщили РИАМО в пресс-службе ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В совместном исследовании hh.ru и компании «АРТ Личность» приняли участие 2,3 тыс. соискателей и более сотни российских работодателей. Также был проведен опрос среди 505 школьников 14-17 лет.

Так, 49% работодателей поддерживают раннее трудоустройство и профориентацию подростков. Среди взрослых соискателей 52% относятся к этой идее позитивно.

Отношение к раннему трудоустройству

Максимальное одобрение раннего трудоустройства и профориентации демонстрируют представители высшего и среднего менеджмента (38,5%), сферы управления персоналом (37,8%) и закупок (35,5%). При этом в производстве и сервисном обслуживании лишь 14,6% респондентов выражают безусловную поддержку работе в подростковом возрасте, а в туризме, гостиницах и ресторанах — 16,7%.

Различия наблюдаются и в зависимости от региональной принадлежности респондентов. Так, лидерами по поддержке трудоустройства школьников стали Саратовская (45,5%), Самарская (41,1%) и Кемеровская области (38,8%). На другом полюсе — Воронежская область, где лишь 10,5% респондентов выразили безусловное одобрение работе подростков.

При этом взрослые соискатели признают, что раннее трудоустройство может оказать и негативное воздействие на школьников. Например, опасения вызывают возможное рассогласование с учебой и проблемы с успеваемостью (так считают 41% участников опроса), высокая усталость и стресс (28%), а также отсутствие свободного времени (26%).

Многие россияне знакомы с работой в школьном возрасте на личном опыте. Однако он распределен неравномерно: среди мужчин — 43,1%, среди женщин — лишь 31,3%. Наиболее высок этот показатель в транспортной логистике (49,4%), среди рабочего персонала (37,7%) и в производстве (41,1%). Наименьший — в закупках (12,9%) и финансах (24,8%).

Предрасположенность к сферам деятельности

Согласно исследованию, у современных подростков сильнее всего проявляется возможность реализации в сфере общественных наук (у 68% респондентов), в педагогике и менеджменте (по 41%), в экономике (33%).

Для 69% подростков важным фактором (на 1-2 месте) при выборе трудовой деятельности является доход, для 61% — комфорт, для 34% — общение и польза. Наименее важными являются возможность проявлять исполнительство (15%) и творчество (14%).

