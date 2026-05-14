Выездная администрация в Химках приняла 75 обращений жителей

Выездная администрация прошла 13 мая в Доме культуры «Лунево» в Химках. Профильные специалисты, представители коммунальных служб и фонда «Защитники Отечества» приняли 75 обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече участвовала глава Химок Инна Федотова, ее профильные заместители, а также представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. По словам руководителя округа, по каждому обращению специалисты дали разъяснения на месте.

«По каждому обращению даны разъяснения на месте. Жительница дома №18Б на 2-м Северном проезде обратилась по вопросу включения многоквартирного дома в программу капитального ремонта. Дано поручение провести обследование, подготовить обращение в Фонд капитального ремонта, а также выполнить локальные работы по ремонту кровли и осушению подвала», — отметила Инна Федотова.

Формат выездных администраций действует в округе на постоянной основе. Такие встречи позволяют оперативно решать вопросы жителей и учитывать их инициативы при планировании развития территории.

«Выездная администрация — это возможность для каждого жителя высказать идеи, которые помогут сделать город комфортнее», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Представители администрации, управляющих компаний и депутаты регулярно проводят подобные встречи во всех микрорайонах Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.