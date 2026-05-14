Психолог Ковалева заявила, что возраст не определяет счастье пары

Психолог Виктория Ковалева заявила, что разница в возрасте сама по себе не определяет прочность союза. Гораздо важнее совпадение ценностей и эмоциональная зрелость партнеров, сообщает КомсаNews .

По словам специалиста, исследования чаще фиксируют лишь статистическую корреляцию, а не прямую зависимость между разницей в возрасте и качеством отношений. Возраст может влиять косвенно — через разные жизненные этапы, ожидания и уровень зрелости, однако не делает союз автоматически крепче или слабее.

«Считается, что мужчины в среднем позже достигают эмоциональной зрелости. Поэтому при разнице в несколько лет партнеры могут находиться на сопоставимом уровне личностного развития, что снижает вероятность конфликтов на почве непонимания», — рассказала эксперт.

При разнице более 10 лет могут возникать дополнительные сложности: расхождение приоритетов, различие в темпе жизни, взглядах на семью, детей, карьеру и отдых. Существенную роль играет и культурный контекст — у представителей разных поколений нередко отличаются ценности и представления о личных границах.

«Два ровесника могут оказаться абсолютно несовместимыми, если у них разные взгляды на будущее. И наоборот, люди с заметной разницей в возрасте способны построить прочные отношения, если умеют слышать друг друга и договариваться», — пояснила Ковалева.

Психолог подчеркнула, что обсуждать ожидания и планы на будущее важно уже в первые месяцы общения. Если партнеры принимают различия и движутся в одном направлении, возраст остается лишь цифрой.

