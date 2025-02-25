Выброс плазмы на Солнце произошел в направлении Земли

Выброс плазмы был зарегистрирован на Солнце. Не исключено, что часть выброшенного вещества может двигаться к Земле, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса.

«Источником выброса является активная область с номером № 3998, расположенная под углом около 39 градусов от линии Солнце-Земля», — говорится в сообщении.

На Солнце произошел выброс плазмы, ставший крупнейшим в текущем году.

Выброс был зафиксирован с помощью космических коронографов. Он длился примерно с часа ночи до девяти-десяти часов утра по московскому времени.