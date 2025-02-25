Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы

На Солнце произошел выброс плазмы, ставший крупнейшим в текущем году, сообщает РБК со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выброс был зафиксирован с помощью космических коронографов. Он длился примерно с часа ночи до девяти-десяти часов утра по московскому времени.

Затем облако плазмы удалилось от звезды. Прибор более не мог его фиксировать.

Ученые считают, что источником выброса стала та же область, которая произвела вспышку уровня X2.0 23 февраля. Она расположена на обратной стороне Солнца. По словам ученых, в таком случае выброс не повлияет на Землю.

В начале февраля Земля попала в поток сильного солнечного ветра. Его воздействие длилось около 2-3 дней.