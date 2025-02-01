Синоптик сообщил, что Земля попала в поток сильного солнечного ветра

Мониторы солнечного ветра, установленные в точке Лагранжа 1 на линии Солнце-Земля, зафиксировали важное явление. Высокоскоростной поток плазмы, исходящий из корональной дыры, достиг нашей планеты примерно в полночь по московскому времени 1 февраля, так Земля оказалась в потоке сильного солнечного ветра, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Скорость космического ветра резко возросла с прежних 330 км/с до впечатляющих 600-650 км/с, при этом специалисты допускают возможность увеличения до 700 км/с в пиковые моменты. Земля уже полностью погрузилась в этот поток, однако его воздействие будет относительно кратковременным — не более 2-3 дней, что обусловлено средними размерами потока плазмы.

На Солнце наблюдается образование масштабных пятенных групп в его северо-восточной части. Это может привести к увеличению интенсивности вспышек в последующие сутки.

В данное время регистрируются незначительные геомагнитные колебания — индекс Kp варьируется от 3 до 4 единиц. Специалисты допускают вероятность кратковременных магнитных возмущений уровня G1.

Ранее сообщалось, что 1 февраля на Земле ожидались слабые магнитные бури.