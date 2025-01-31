Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 1 февраля

На Солнце в районе группы пятен 3974 произошел накануне небольшой выброс плазмы, из-за этого 1 февраля на Земле ожидаются слабые магнитные бури, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Согласно данным синоптика, первая магнитная буря ожидается с полуночи 1 февраля. К 6:00 по московскому времени она прекратится на короткий промежуток времени.

После 6:00 и до 12:00 пройдет вторая слабая магнитная буря. После 12:00 магнитосфера все еще будет возбужденной, но постепенно перейдет в нормальное состояние. После 18:00 магнитосфера будет спокойной.

Тишковец отметил, что облако заряженных частиц движется к Земле после выброса плазмы 30 января.

Ранее магнитная буря на Земле фиксировалась 24 января. Тогда мощность бури была от слабой до умеренной.