В пятницу на Земле ожидается магнитная буря

В пятницу, во второй половине дня, на Земле ожидается Магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что вспышка уровня М4.3, которая произошла на Солнце во вторник, сопровождалась выбросом массы в сторону Земли. Выброс является медленным, но с высокой плотностью вещества.

По прогнозам, газовое облако достигнет до орбиты Земли во второй половине пятницы. По предварительным оценкам, мощности магнитных бурь будут от G1 до G2 (от слабых до умеренных).

Головные боли, мигрень, бессонница и колебания давления могут возникать во время магнитных бурь. Геннадий Онищенко, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, поделился советами по облегчению состояния в этот период.