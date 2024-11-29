Россиянам ответили, как бороться с болями во время магнитных бурь

Эпидемиолог Онищенко: во время магнитных бурь полезно выходить на улицу

Головные боли, мигрень, бессонница и колебания давления могут возникать во время магнитных бурь. Геннадий Онищенко, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, поделился советами по облегчению состояния в этот период, сообщает Life.ru .

Он акцентировал внимание на важности соблюдения простых правил: достаточный сон, правильное питание и физическая активность. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно важно следить за давлением и принимать назначенные лекарства.

Онищенко подчеркнул, что магнитные бури — это естественное явление, с которым человечество сталкивается на протяжении веков. Он отметил, что организм человека адаптировался к этим условиям в ходе эволюции. Важно «слушать» свое тело и обращать внимание на его сигналы.

Академик также рекомендовал проводить больше времени на свежем воздухе, избегая при этом чрезмерных физических нагрузок.

«Если вы даже дома сидите, магнитная буря на вас действует. Это не солнечные лучи. Поэтому выходите», — заключил эксперт.