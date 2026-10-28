Работодатель не может уволить сотрудника на испытательном сроке без конкретных причин и доказательств, сообщил юрист Александр Манько в беседе с изданием «Абзац» .

По словам эксперта, работодатель обязан за три дня до увольнения вручить сотруднику уведомление с указанием причин.

«Фраза „вы нам не подошли“ — это не юридический аргумент. За три дня до увольнения вам обязаны вручить уведомление с конкретикой: какую именно задачу провалили, когда и где это зафиксировано. Нет доказательств — нет законного увольнения», — рассказал юрист.

Манько также отметил, что работодатель не вправе продлевать испытательный срок более чем на три месяца. Если срок прошел, сотрудник считается успешно прошедшим испытание.

По словам юриста, испытательный срок запрещено устанавливать беременным, матерям детей до полутора лет, несовершеннолетним и выпускникам, которые устроились по специальности в первый год после получения диплома.

Манько посоветовал с первого дня письменно фиксировать задачи и обратную связь, не увольняться по собственному желанию под давлением и требовать письменного обоснования увольнения. Если его нет, юрист рекомендовал обращаться в суд за восстановлением и оплатой времени вынужденного прогула.

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