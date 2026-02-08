Вулкан Шивелуч на Камчатке «плюнул» пеплом и поставил под угрозу авиасообщение

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выкинул пепел на высоту 11,6 километров. Это произошло 8 февраля в 14:08 по местному времени (05:08 по московскому), сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).