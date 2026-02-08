Вулкан Шивелуч на Камчатке «плюнул» пеплом и поставил под угрозу авиасообщение
Шивелуч в Камчатском крае выкинул пепел на 11,6 километров
Фото - © NASA
Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выкинул пепел на высоту 11,6 километров. Это произошло 8 февраля в 14:08 по местному времени (05:08 по московскому), сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Шлейф пепла протянулся на 40 километров в западно-северо-западном направлении от Шивелуча. Объявлен красный авиационный цветовой код.
Активность вулкана Шивелуч признана опасной для местных и международных перевозок.
Ночью с 7 на 8 февраля в акватории Тихого океана рядом с восточным побережьем Камчатки случилось землетрясение. Его магнитуда составляла 4,6.
