Вучич выразил обеспокоенность из-за состояния бомбоубежищ в Сербии

По его словам, информация о том, сколько людей могли бы поместиться в бомбоубежища, удручающая.

Он также указал на необходимость в ближайшее время проделать большую работу.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности защищать страну всеми видами оружия.