Вучич выразил обеспокоенность из-за состояния бомбоубежищ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность состоянием бомбоубежищ из-за возможной ядерной угрозы в мире, пишет РИА Новости.
По его словам, информация о том, сколько людей могли бы поместиться в бомбоубежища, удручающая.
Он также указал на необходимость в ближайшее время проделать большую работу.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности защищать страну всеми видами оружия.