«Путин не блефует»: Вучич заявил о медленном вступлении мира в катастрофу

Вучич: Путин не блефует о готовности защищать РФ всеми видами оружия

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности защищать страну всеми видами оружия, сообщает Baza .

«Если кто-то думает, что по территории России можно стрелять чем угодно, используя логистику западных стран, западное оружие, и что это останется без ответа, и что Путин не будет использовать все инструменты и средства, которые он посчитает необходимыми, вы или его не знаете или вы ненормальный. Третьего варианта нет», — отметил Вучич.

Россия применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.