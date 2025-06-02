Второй цикл обработки от клещей проведут в парках Подмосковья

С 20 июня по 8 июля парки Подмосковья обработают от клещей в рамках второго цикла. Всего в работах в парках региона задействовано более 2 тыс. человек, сообщил зампред правительства области — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Акарицидная обработка парков от клещей у нас проходила с 20 по 8 мая, второй цикл будет проходить с 20 июня по 8 июля. Мы четвертый год ведем эту работу на системной основе», — сказал Михаил Хайкин во время совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Хайкин добавил, что в парках региона трудится более 2 тыс. человек. Они занимаются приведением территорий в надлежащее состояние.

Ранее Воробьев подчеркнул, что сейчас в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому их работа особенно важна.