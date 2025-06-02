Андрей Воробьев обратил внимание на важность работы парков летом

Сейчас в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому их работа особенно важна, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем, которая прозвучит сегодня, — мы расскажем, что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее в Мытищах прошел форум директоров парков Подмосковья. Участники встречи обсудили опыт и идеи по развитию парковых пространств в регионе, а также важные вопросы качественного управления деятельностью парков.

В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. С 2021 года по инициативе губернатора в регионе стартовала программа «Парки в лесу», направленная на создание комфортных условий на лесопарковых территориях.