Парки Подмосковья обменялись опытом и идеями по развитию пространств

На территории парка Мира в Мытищах прошел форум директоров парков Подмосковья. Участники встречи обсудили опыт и идеи по развитию парковых пространств в регионе, а также важные вопросы качественного управления деятельностью парков. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Наша задача не только благоустраивать и создавать новые парки, но и развивать их. Форум стал отличной площадкой для обмена опытом по вопросам бизнеса, содержания и безопасности парковых зон. Участники получили важные знания, которые помогут организовать качественный отдых для посетителей подмосковных парков. Цель форума — систематизировать и отработать ключевые навыки руководителей, такие как планирование, мотивация и управление командами», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Цель форума заключалась в обмене опытом и обсуждении тем, связанных с развитием и трансформацией парковых территорий. Организаторами мероприятия стали Министерство благоустройства, Министерство культуры и туризма, Министерство физической культуры и спорта, а также АНО «МосОблПарк».

Форум был разделен на три основные части: блок «Развитие и трансформация парковых территорий», блок «Содержание и обслуживание парковых территорий», а также дискуссия в формате «Вопрос-ответ».

Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева выступила с докладом об основных факторах успешного развития парков культуры и отдыха и методике оценки их эффективности. Васильева подчеркнула, что основным залогом успеха во всех направлениях деятельности парка является формирование штата учреждения. В ходе доклада она поделилась итогами мониторинга парков за I квартал 2025 году и разъяснила, что его целями стали увеличение внебюджетных доходов парков, включение в муниципальные программы мероприятий по развитию инфраструктуры, повышение качества проводимых мероприятий и уровня удовлетворенности посетителей.

С докладами об успешном опыте развития парковых территорий выступили Мария Макарчук, директор МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха», Ольга Сидоркина, заместитель главы г. о. Мытищи, Надежда Назарова, директор МУК «Центр культуры

и досуга «Пегас» и Оксана Сайкина, директор МУ «Культурный центр «Усадьба Кривякино».

В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков, и за последние девять лет их количество увеличилось в девять раз. С 2021 года, по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, в регионе стартовала программа «Парки в лесу», направленная на создание комфортных условий на лесопарковых территориях. Цель программы — комплексное развитие лесопарковых зон, где создаются тихие прогулочные зоны, не наносящие вреда окружающей среде. В настоящее время 34 лесопарка открыты для посетителей.

Посещаемость парков значительно возросла: в 2022 году парки посетили 57,2 миллиона человек, в 2023 году — 74,7 миллиона, а в 2024 году — 83,9 миллиона. В первом квартале 2025 года парки уже приняли 20 миллионов посетителей. С увеличением числа посетителей растет и спрос на развитие сервисов и услуг. В настоящее время в парках функционируют 225 кафе и ресторанов (из них 15 новых с начала года), 774 точки питания (49 новых), 114 пунктов проката (14 новых), а также 589 аттракционов.

Так, в парке «Малевич» открыто кафе «Спортсмены» (Novikov Group), в лесопарке «Шишкин лес» работает «Шишки-мишки», в парке Елочки — «Все сезоны», в Пестовском парке, Ольгинском лесопарке, парке «Меленки» и Раменском городском парке — сеть ресторанов «Ботаника», а в Дубровицком лесопарке — «Лес».

В ведомстве напомнили, что в этом году запланировано благоустройство еще 14 парков и 10 лесопарков, и на некоторых из этих территорий уже завершаются работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.