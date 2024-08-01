Второго фигуранта дела о мошенничестве в «Военторге» арестовали в Москве
В Москве суд арестовал Тимура Исакова по делу о мошенничестве в «Военторге»
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Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требование следователя и арестовал второго фигуранта по делу о мошенничестве в особо крупном размере в «Военторге», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исакова Тимура Федоровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в постановлении суда.
Фигурант дела будет находиться под стражей почти два месяца — до 30 сентября 2024 года.
Ранее суд арестовал до 30 сентября главу «Военторга» Владимира Павлова. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.